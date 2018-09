Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Tag konnte der Vermisste Lothar Plickert im Stadtgebiet Hamburg durch die Polizei Hamburg angetroffen werden. Herr Plickert war wohl auf und es ging ihm den Umständen entsprechend gut. Herr Plickert wurde wieder in sein Alten- und Pflegeheim in Elmshorn gebracht. Die Fahndung ist somit nicht weiter erforderlich. Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Die ursprüngliche Meldung ist folgendem Link zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4071272 Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de