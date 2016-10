POL-SE: Elmshorn – Verstöße reißen nicht ab

Bad Segeberg (ots) – Im Rahmen der seit Wochen erhöhten Präsenzmaßnahmen und den damit einhergehenden Personenkontrollen im Bereich des Steindammparks und des Bahnhofs stellt die Polizei weiterhin Verstöße insbesondere gegen das Betäubungsmittel- sowie gegen das Waffengesetz fest. Auch in jüngst vergangenen Tagen haben die Beamten des Polizeireviers Elmshorn wieder mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt. So händigte ein 22-Jähriger aus dem Kreis Pinneberg den Polizisten im Rahmen einer Personenkontrolle im Steindammpark nicht nur in Aluminiumfolie verpacktes Marihuana, sondern obendrein ein ebenfalls mitgeführtes Einhandmesser aus. Ein 41-jähriger Mann aus Elmshorn übergab den Beamten auf dem Holstenplatz einen metallischen Schlagring, welchen er nach eigenen Angaben in seiner Hosentasche aufbewahrt hatte. Ebenfalls auf dem Bahnhofsvorplatz entdeckten die Polizisten bei einem 32-jährigen Mann aus dem Kreis Steinburg, welcher den Beamten als Konsument von Betäubungsmitteln bereits bekannt war, erneut ein Kunststofftütchen samt Marihuana. Neben der Sicherstellung des Cannabiskrauts sowie der weiteren aufgefundenen Gegenstände, im Einzelnen des Einhandmessers und des Schlagringes, leiteten die Polizisten entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz gegen die Männer ein. In einem Fall mussten die Beamten bereits am vergangenen Wochenende eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige gegen einen 27-Jährigen aus Elmshorn fertigen. Der Mann feierte zusammen mit etwa 70 weiteren Personen bis in die frühen Morgenstunden mit lauter Musik und Gegröle auf dem Parkdeck in der Julius-Weber-Straße und kam der ersten Aufforderung der Beamten, den Lärmpegel zu reduzieren, gegen 1.45 Uhr zunächst umgehend nach. Zuvor hatten sich Anwohner bei der Polizei über die an der Skaterbahn stattfindende Party mit Lautsprecherboxen, Lichtorgel und Benzingenerator beschwert. Gegen 4 Uhr in der Früh gingen bei der Polizei erneut mehrere Beschwerden über ruhestörenden Lärm durch Musik und Partylärm ein, so dass die Beamten bei ihrem erneuten Eintreffen an der Skaterbahn den Verstärker sicherstellten und die Ruhestörungen somit ein Ende fanden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

