Bad Segeberg (ots) – Gestern Mittag ist es in der Straße Am Markt in einem Bekleidungsgeschäft zu einem versuchten Ladendiebstahl gekommen. Das tatverdächtige Pärchen flüchtete unerkannt und ließ hierbei einen Kinderwagen zurück, der für das Stehlen von Bekleidung aus dem Geschäft präpariert war. Gegen 13:05 Uhr wurden Mitarbeiterinnen auf das Pärchen aufmerksam, welches gerade das Geschäft mit dem Kinderwagen verließ. Eine Mitarbeiterin alarmierte die Polizei, eine weitere nahm selbst die Verfolgung der Flüchtigen auf. Die eingetroffenen Elmshorner Polizeibeamten konnten die Tatverdächtigen im Nahbereich nicht antreffen. Auch die Verfolgung der Mitarbeiterin blieb ohne Ergebnis. Im Bereich des Parkplatzes zwischen Wedenkamp und Nordufer verlor sich die letzte Spur der Tatverdächtigen. Dort fanden die Beamten allerdings den beim Diebstahl eingesetzten, nun zurückgelassenen Kinderwagen. In einem nachträglich eingebauten Fach fanden sie verschiedene Kleidungsgegenstände im Wert eines unteren dreistelligen Betrags, die aus dem zuvor aufgesuchten Geschäft stammten. Die Beamten stellten den Kinderwagen sicher und händigten die gestohlene Bekleidung wieder aus. Die Mitarbeiterinnen beschrieben die tatverdächtige Frau mit hellblonden, fast gelben Haaren als korpulent und auffallend klein (ungefähr 1,60 Meter). Sie war von südosteuropäischer Erscheinung und mit einem beigefarbenen Mantel sowie einem schwarzen Halstuch bekleidet. Den Mann beschrieben die Zeuginnen als von kräftiger Statur und ebenfalls 1,60 Meter groß. Er soll ungefähr 40 Jahre alt sein und eine Halbglatze mit insgesamt kurzem Haar haben. Der Mann war mit einer schwarzen blousonartigen Lederjacke bekleidet. Die Ermittler der Kriminalpolizei Elmshorn suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden geflüchteten Personen geben können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04121 8030 entgegen. Text: Dirk Scheele Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de