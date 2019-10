Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, den 15.10.19, ist es in Elmshorn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Radfahrerin verletzte sich dabei schwer. Ein Unfallbeteiligter ist flüchtig. Gegen 14:30 Uhr befuhr eine 55-jährige Elmshornerin mit ihrem Fahrrad die Straße Klostersande in Richtung Vormstegen. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Ollnsstraße in Richtung Vormstegen. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Autofahrer an der Einmündung Klostersande/Ollnsstraße die Vorfahrt der Radfahrerin, sodass es zu Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin verletzte sich schwer. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Mercedes PKW mit Itzehoer Kennzeichen gehandelt haben. Das Polizeirevier Elmshorn ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Fahrer oder Mercedes geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04121-8030 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

