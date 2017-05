POL-SE: Elmshorn – Zwei Strafanzeigen als Ausfluss einer kurzen Verkehrskontrolle

Bad Segeberg (ots) – Am späten gestrigen Abend haben Beamte des Polizeireviers Elmshorn im Rahmen einer einstündigen Verkehrskontrolle im Bereich der Berliner Straße gleich zwei Strafanzeigen gefertigt. Gegen 22 Uhr winkten die Polizisten einen Renault aus dem Verkehr und unterzogen das Fahrzeug sowie den Fahrer des Espace einer Kontrolle. Der 52-jährige Mann aus Elmshorn teilte den Beamten in einem ersten Gespräch direkt mit, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Nur wenige Minuten zuvor entdeckten die Polizisten auf der Rückbank eines in die Kontrollstelle gelotsten Fahrzeugs einen Waffenkoffer mitsamt einer Schreckschusswaffe. Darüber hinaus händigte der 23-jährige Autofahrer aus Elmshorn den Beamten ein Einhand-Messer aus, welches in einem Seitenfach der Fahrertür deponiert war. Die Polizisten stellten die beiden Gegenstände sicher. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de