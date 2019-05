Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Wochenende, zwischen 17.05.2019, 12:00 Uhr, und 20.05.2019, 7:00 Uhr, haben unbekannte einen Radlader von einer Baustelle in Elmshorn gestohlen. Die Täter stahlen das blaue Fahrzeug der Marke „Caterpillar“ vom Typ 906H von der Baustelle in der Ollerlohstraße. Der Radlader hat einen geschätzten Wert von 35.000 Euro. Ein Bauarbeiter zeigte den ermittelnden Polizisten einen Hinweiszettel, der an einem weiteren Radlader befestigt war. Auf dem Zettel stand, dass der entwendete blaue Radlader einige hundert Meter weiter stehen soll. Die Ermittler entdeckten das Fahrzeug tatsächlich auf einem Feldweg in der Nähe. Am selben Wochenende verschwand ein gelber Radlader, ebenfalls von „Caterpillar“ vom Typ 908, von der Baustelle in der Dorfstraße in Seeth-Ekholt. Auch dieses Fahrzeug tauchte wieder auf. Die ermittelnden Beamten fanden den Radlader am Montagvormittag mehrere Kilometer entfernt in Bullenkuhlen auf einem Feldweg in der Nähe des Mühlenwegs wieder. Ein Zusammenhang beider Diebstähle kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder den unerlaubten Fahrten mit den Radladern machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Rufnummer 04121-803-0 zu melden. Text: Holger Matzen Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de