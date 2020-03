Bad Segeberg (ots) – Am 12. März 2020 führten Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn eine Kontrolle des Schwerlastverkehrs durch. Die Polizei hielt dazu überwiegend LKW auf dem Gelände der Dienststelle in der Wittenberger Straße an. Bei den 31 kontrollierten Fahrzeugen gab es bei mehr als der Hälfte der Fahrzeuge Beanstandungen. Von den insgesamt 16 festgestellten Verstößen entfielen sechs auf die Nichteinhaltung von Ruhe- und Lenkzeiten durch die LKW-Fahrer. In der Regel darf ein Fahrer viereinhalb Stunden fahren und muss danach eine Pause einlegen. Einer der kontrollierten Fahrer hat diese vorgeschriebenen Zeiten in einem solchen Ausmaß missachtet, dass ihn nunmehr ein Bußgeld von mindestens 2.310 Euro erwartet. Ein weiterer Fahrer befuhr telefonierend die Kontrollstelle. Ihn erwartet ein Bußgeld von 100 Euro und 1 Punkt in Flensburg.

Quelle: presseportal.de