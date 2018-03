Bad Segeberg (ots) – Im Zusammenhang mit der Tat sucht die Kriminalpolizei nach einem Zeugen. Nach aktuellen Ermittlungsergebnissen hat die Tat selbst nicht auf einem Parkplatz an der B 206 stattgefunden, sondern an einem Waldweg / in einem Waldstück in der Nähe des Parkplatzes, wo der Täter mit der Geschädigte hingefahren ist. Nach der Tat ist es der Geschädigten gelungen zu fliehen und zu einer Straße zu gelangen. An der Straße ist sie auf einen Autofahrer getroffen, der sie zur Tankstelle nach Bockhorn gebracht hat. Bei dem Fahrer soll es sich um einen jungen Mann gehandelt haben. Der junge Mann ist für die ermittelnden Beamten ein wichtiger Zeuge. Er wird gebeten, sich unter Tel. 04551 / 884-0 umgehend mit der Kriminalpolizei in Bad Segeberg in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de