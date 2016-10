POL-SE: Fahrenkrug, Bahnhofstraße / Polizei stellt gleich mehrere Verstöße bei der Kontrolle eines Motorrollerfahrers fest

Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstagabend, den 20.10.16, entschloss sich eine Streifenwagenbesatzung auf der Bramstedter Landstraße (B 206) bei Fahrenkrug gegen 22.30 Uhr zu der Kontrolle eines Motorrollerfahrers, weil der Auspuff sehr laut war. Zunächst versuchte dieser sich der Kontrolle zu entziehen, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit (bis zu 70 km/h in einer 30er-Zone) versuchte, vor der Polizei zu fliehen. Die Flucht führte über die Bramstedter Landstraße (B 206), die Segeberger Straße (K 102), die Bahnhofstraße und die Drosselgasse bis der Rollerfahrer letztendlich in der Bahnhofstraße festgehalten werden konnte. Hier war er mit seinem Roller gestürzt, als er eine Schranke umfuhr und gegen zwei dort befindliche Stahlpfeiler fuhr. Der Rollerfahrer wollte schon wieder weiter flüchten, konnte aber durch die Polizeibeamten festgehalten werden. Die Gründe für die versuchte Flucht konnten die Polizeibeamten schnell klären. Der 34-jährige Fahrer des Motorrollers aus Norderstedt hatte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 0,44 Promille. Außerdem war das am Motorroller befindliche Kennzeichen eigentlich für ein Wohnmobil ausgegeben, bei dem Zulassungsstempel und dem Kennzeichen handelte es sich um ein Plagiat. Der 34-Jähriger hatte keine Fahrerlaubnis und trug zudem einen Elektroschocker in Form einer Taschenlampe und einen Schlagring mit sich. Dem Norderstedter wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Er muss sich jetzt diversen Strafverfahren (Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Waffengesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung) und Ordnungswidrigkeiten (Missachtung von Zeichen und Weisungen eines Polizeibeamten, Geschwindigkeitsüberschreitungen) stellen. Da der 34-Jährige als Drogenkonsument bekannt ist, besteht außerdem der Verdacht des „Führen eines Kfz. unter Einfluss berauschender Mittel“ (Ordnungswidrigkeit). Weil die Eigentumsverhältnisse bezüglich des Motorrollers bisher noch nicht geklärt werden konnten, wurde dieser sichergestellt. Hier wird derzeit geklärt, ob auch noch ein Fahrzeugdiebstahl vorliegt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de