Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Tag ist die Polizei in den frühen Morgenstunden nach Fahrenkrug ausgerückt, da dort ein Fahrradfahrer während der Fahrt mit einer Pistole geschossen haben sollte. Um kurz nach 02:00 Uhr trafen die Kollegen in der Wahlstedter Straße auf den 26-jährigen Fahrradfahrer aus Seedorf und forderten ihn auf, unverzüglich stehen zu bleiben. Bei der Kontrolle der Person fanden die Beamten ein Schulterholster und einige Patronen. Die Pistole hatte der 26-Jährige unmittelbar vor der Kontrolle weggeschmissen, dies blieb den Kollegen allerdings nicht verborgen. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Damit war der Einsatz aber noch nicht beendet. Da der Fahrradfahrer mit 2,24 Promille erheblich alkoholisiert war, lag neben den Verstößen gegen das Waffengesetz auch noch eine Trunkenheitsfahrt vor. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe auf dem Polizeirevier in Bad Segeberg. Die Schreckschusswaffe wurde beschlagnahmt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de