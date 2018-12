Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen haben große Fahrradkontrollen an der Theodor-Heuss-Schule und an der Grund- und Gemeinschaftsschule im Quellental in Pinneberg stattgefunden. Ein besonderes Augenmerk lag auf den lichttechnischen Einrichtungen der Fahrräder. In der Zeit von 06.25 Uhr bis 08.20 Uhr kontrollierten sieben Polizeibeamte des Polizeireviers Pinneberg ca. 300 Fahrräder. Bei 57 Fahrrädern stellten die Polizisten Mängel fest. Die vornehmlich jugendlichen Fahrradfahrer wurden in verkehrserzieherischen Gesprächen auf die Gefahren und auf die festgestellten Mängel aufmerksam gemacht. Zudem sprachen die Polizisten mündliche Verwarnungen aus. Vor allem in dieser dunklen Jahreszeit begeben sich Fahrradfahrer ohne die erforderlichen lichttechnischen Vorrichtungen in die Gefahr, von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen zu werden. Die Kontrollen sahen die Beamten als erfolgreich an. Das verkehrserzieherische Gespräch stellt eine gute Möglichkeit dar, um die Schülerinnen und Schüler auf die Gefahren ohne entsprechende lichttechnische Fahrradausstattung hinzuweisen. Kontrollen mit diesem Schwerpunkt sollen auch in der Zukunft durchgeführt werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jenna Timm Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de