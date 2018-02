Bad Segeberg (ots) – Am Samstag, 03.02.2018, ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der K 87 (Fehrenböteler Straße / Neumünsteraner Straße) gekommen. Um 12:45 Uhr befuhr eine 78-jährige Wahlstedterin mit ihrem Fahrrad den parallel zur K 87 verlaufenden Radweg von Wahlstedt in Richtung Fehrenbötel. In Höhe des Wahlstedter Wegs wollte die Fahrradfahrerin die Straßenseite wechseln, um ihre Fahrt auf dem gegenüber fortlaufenden Radweg fortzusetzten. Dabei achtete Sie nicht auf eine 47-jährige Wahlstedterin, die die K 87 mit ihrem PKW in die gleiche Richtung befuhr. Auf der K 87 kam es zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem PKW. Die 78-jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die PKW-Fahrerin kam Schockverletzt ins Krankenhaus. Auf Anordnung der StA. Kiel wurde ein Gutachter zur Untersuchung des Unfallgeschehens hinzugezogen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

