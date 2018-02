Bad Segeberg (ots) – Heute Vormittag ist es zur Kollision zwischen einem Lastkraftwagen und einem Auto gekommen, bei dem ein Reifen des Lkw zwei weitere Wagen beschädigt hat. Gegen 11:30 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem VW Golf die Bundesstraße in Richtung Neumünster als sie aus bislang unbekannter Ursache zwischen Rickling und Gadeland auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier touchierte sie die entgegenkommende Sattelzugmaschine eines 32-jährigen Lübeckers seitlich. Durch die Kollision löste sich ein Reifen am Lkw. Umherfliegende Reifenteile beschädigten anschließend zunächst die Motorhaube eines hinter dem Golf fahrenden Mazda sowie die Frontscheibe eines Peugeot-Transporters. Rettungskräfte brachten die Unfallfahrerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Sowohl der Golf als auch der Lkw waren nicht mehr fahrbereit. Die B 205 wurde für die Dauer der Bergung bis circa 14 Uhr vollgesperrt. Polizeikräfte leiteten den Verkehr über die K 114 ab. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de