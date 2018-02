Bad Segeberg (ots) – In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag ist es zum Diebstahl einer Baggerschaufel von einem Baugrundstück in der Dorfstraße gekommen. Ein Mitarbeiter einer Baufirma hatte den Mini-Bagger am späten Donnerstagnachmittag hinter dem im Bau befindlichen Gebäude abgestellt. Die Schaufel hatte unter dem Bagger gelegen. Bei Wiederaufnahme der Arbeiten am Freitagmorgen fehlte die recht neuwertige Schaufel. Die Polizeistation Uetersen hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die während der Nacht Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Etwaige Hinweise nimmt die Polizei Uetersen unter 04122 70530 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de