Bad Segeberg (ots) – In den vergangenen Tagen sind im Bereich der Dorfstraße einige Kanister mit flüssigem Inhalt abgelegt und somit in unzulässiger Weise entsorgt worden. Die Polizei bittet um Hinweise. Unbekannte luden insgesamt vier durchsichtige Plastikbehälter auf einem von der Dorfstraße abgehenden Feldweg ab und entfernten sich anschließend. Bei der rosafarbenen Flüssigkeit in den Kanistern handelt es sich vermutlich um Kühlmittel. Eine derartige Ablagerung von Abfällen stellt eine Straftat gemäß § 326 StGB dar. Die Umweltermittler beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Pinneberg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, sich unter 04101-2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de