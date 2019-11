Berufsschullehrer auf St. Pauli erhält Deutschen Lehrerpreis Weil er einen besonderen Blick für die Stärken seiner Schüler hat, ist ein Hamburger Lehrer der Beruflichen Schule St. Pauli am Montag mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet worden. Der 31 Jahre alte Keven Lass wurde von seinen eigenen Schülern für die Auszeichnung nominiert, wie die Schulbehör

Nach Mecklenburg-Vorpommern: Problemwolf aus Schleswig-Holstein hat sich abgesetzt Schutzzäune kümmern ihn nicht: Denn dieser Wolf weiß, wie man sie überwindet. Deswegen steht er in Schleswig-Holstein auf der Abschussliste. Nun hat er die Region verlassen und streift durch ein anderes Bundesland. Ein sogenannter Problemwolf hat sich offensichtlich aus Schleswig-Holstein nach Meckl

Nach Grünen-Votum: Weg frei für Kenia-Koalition in Brandenburg Potsdam (dpa) - Der Weg für eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen in Brandenburg ist frei. Die Grünen sprachen sich in einer Urabstimmung mit deutlicher Mehrheit für den Koalitionsvertrag aus, wie die Partei am Montag mitteilte. Zuvor hatten bereits Sozial- und Christdemokraten für ein solches Keni

Kalifornien: Vier Männer bei Familienfest im Garten erschossen Ein Unbekannter stürmt im US-Bundesstaat Kalifornien ein Gartenfest und eröffnet das Feuer. Die traurige Bilanz: Vier Tote und sechs Verletzte. Über das Motiv des Täters ist nichts bekannt. Vier Menschen sind im US-Staat Kalifornien von einem Unbekannten erschossen worden. Weitere sechs Personen se

Bahnhof-Altona: Stadt macht von Vorkaufsrecht Gebrauch Die Stadt Hamburg macht bei der Veräußerung des Shopping Centers im Bahnhof Altona von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch. "Damit schaffen wir die notwendige Voraussetzung, um das Areal rund um den bestehenden Bahnhof Altona im Sinne der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger weiter zu entwickeln", erklär

Heroin im Wert von 22 000 Euro in Kiel entdeckt In Kiel ist ein Mann in Untersuchungshaft genommen worden, der ein halbes Kilogramm Heroin in seinem Auto versteckt hatte. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Beamten noch eine kleine Menge Heroin, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Polizeistreife entdeckte die Drog

"Problemwolf GW924m" wohl in MV Der in Schleswig-Holstein als Problemwolf bekannte Rüde "GW924m" ist sehr wahrscheinlich nach Mecklenburg-Vorpommern weitergezogen. Eine DNA-Probe hat am 15. November bestätigt, dass "GW924m" am 26. Oktober bei Grambow/Schwerin Nutztiere gerissen hat, wie das Umweltministerium in Kiel am Montag mitt

Tod und Religion: Wie Gläubige mit dem Sterben umgehen Der Tod gehört zum Leben dazu – doch was kommt danach? Wiedergeburt, Unsterblichkeit der Seele, Auferstehung: Die Religionen der Welt haben ganz unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Christen glauben an die Auferstehung nach dem Tod, Muslime hingegen an ein Leben bei Gott und Buddhisten an di

HSV: Aaron Hunt feiert Comeback und verrät: "Sehe Reha-Coach fast öfter als meine Frau" Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport. 16.25 Uhr: Christopher Buchtmann ist verlobt FC-St.