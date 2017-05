POL-SE: Großenaspe, Beekhalf / Polizei erbittet Hinweise nach Pkw-Diebstahl

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Donnerstag, den 11.05.17, 19.00 Uhr, bis Freitag, 06.20 Uhr, wurde in Großenaspe ein Pkw entwendet. Hierbei handelt es sich um einen blauen Toyota Avensis Kombi mit Segeberger-Kennzeichen, der auf einem Grundstück in der Straße Beekhalf abgestellt war. Der Wert liegt bei über 25.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-8840. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de