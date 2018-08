Bad Segeberg (ots) – Am frühen Samstagmorgen ist es auf dem Landweg zwischen Großenaspe und Wiemersdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich der Gestürzte schwere Verletzungen zugezogen hat. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 69-Jährige mit seinem Fahrrad um kurz nach 02:00 Uhr den Landweg in Richtung Großenaspe und kam aufgrund eines Lenkfehlers ins Straucheln und stürzte. Hierbei zog sich der Radfahrer schwere Gesichtsverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Polizeibeamte aus Bad Bramstedt nahmen den Unfall vor Ort auf. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de