Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Sonntagmorgen ist es zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich der Fahrer schwere Verletzungen zugezogen hat. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 07:00 Uhr ein 55-Jähriger mit seinem Opel die Bimöhler Straße / Kreisstraße 111 aus Bad Bramstedt kommend in Richtung Großenaspe. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Wagen ausgangs einer leichten Linkskurve ins Schleudern, kam nach links von der eisglatten Straße ab und prallte gegen einen Knick. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen erneut. Rettungskräfte bargen den Fahrzeugführer aus Neumünster und brachten den Schwerverletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizeistation Boostedt hat die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Unfalls. Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise zur Unfallzeit auf der Bimöhler Straße unterwegs waren und den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04393 710 mit der Polizei Boostedt in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de