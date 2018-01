Bad Segeberg (ots) – Am Wochenende ist es im Heidmühler Weg zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug gekommen. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen dürften Unbekannte gewaltsam in das auf dem Parkplatz der Schule abgestellte Fahrzeug eingedrungen sein. Der/die Täter entwendeten diverses Werkzeug aus dem Volkswagen. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Etwaige Hinweise über verdächtige Beobachtungen nehmen die Ermittler unter 04551 8840 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de