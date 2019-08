Bad Segeberg (ots) – Heute kam es gegen 8:50 Uhr zu einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Dorfstraße in Hagen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem aus einem Wohn-, Stall- und Hauswirtschaftsgebäude bestehenden Komplex waren weder Menschen noch Tiere in Gefahr. Der Ausgangspunkt für den Brand lag nach bisherigen Erkenntnissen über dem Wohnbereich des kombinierten Wohn- und Stallgebäudes. Dort befand sich das etwa zur Hälfte gefüllte Strohlager. Die Polizei sperrte die Dorfstraße für die bis in den Nachmittag andauernden Löscharbeiten der Feuerwehr. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Polizeibeamte nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in einem hohen sechsstelligen Bereich. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Sandra Mühlberger Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160/3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de