POL-SE: Halstenbek – 5 gegen Eine – Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) – Bereits am Donnerstag, den 25. Mai 2017, hat eine bislang unbekannte vier- oder möglicherweise auch fünfköpfige Personengruppe eine 22-jährige Frau attackiert und leicht verletzt. Nachdem das Geschehen zunächst in Hamburg angezeigt worden war, hat jetzt das Polizeirevier Rellingen die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung und der damit verbundenen unterlassenen Hilfeleistung übernommen und bittet um Hinweise möglicher Zeugen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die 22-jährige Hamburgerin an Christi Himmelfahrt gegen 22.10 Uhr zu Fuß vom Hof Zurmühlen in der Straße Nienhöfen in Richtung Waldenau unterwegs, als sie auf vier bis fünf offenbar alkoholisierte Männer mitsamt eines mitgeführten Bollerwagens stieß. Aus der Gruppe heraus wurde der jungen Frau der Konsum von Alkohol angeboten. Nachdem sie abgelehnt hatte und ihren Weg fortsetzen wollte, verpasste ihr einer der Männer eine Kopfnuss, infolgedessen sie zu Boden ging und dort liegenblieb. Der Mann soll groß und dunkelhaarig gewesen sein. Erst nach einer Stunde wachte die 22-Jährige wieder auf und verständigte ihre Mutter. Im weiteren Verlauf der Nacht lieferten Rettungskräfte die Frau mit einem Rettungswagen in ein Hamburger Krankenhaus ein. Hinweise zu dem Vorfall nehmen die Ermittler unter 04101-4980 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de