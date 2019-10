Bad Segeberg (ots) – Am Samstag, den 28.09.19, ist es in Halstenbek zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Bewohner überraschten die Täter, woraufhin diese flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 00:40 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Gärtnerstraße nahe der dortigen Feuerwehr. Die Bewohner schliefen zu der Zeit im Dachgeschoss, wurden jedoch von den Stimmen der beiden Täter, die sich vermutlich in einer osteuropäischen Sprache unterhielten, wach. Als die Täter dies bemerkten, flüchteten sie aus dem Haus in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen dem 27.09. und dem 29.09. kam es in Rellingen ebenfalls in der Straße Ehmschen sowie in der Hallstraße zu jeweils einem Einbruch. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 04101-2020. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

