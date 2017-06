POL-SE: Halstenbek – Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Bad Segeberg (ots) – In einer Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist es am gestrigen Abend zu Streitigkeiten gekommen, infolgedessen die Polizei einen 33-jährigen Mann aus Hamburg festgenommen hat. Gegen 20 Uhr eilten mehrere Streifenwagen zu dem Endreihenhaus im Heideweg, nachdem der Regionalleitstelle von dort aus eine Bedrohungssituation durch eine männliche Person mit einem Küchenmesser gemeldet worden war. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll es zuvor zu einem lautstarken Streit zwischen einem 33-jährigen Mann aus der benachbarten Hansestadt und einem 17-jährigen Flüchtling gekommen sein, der seinen Ursprung darin fand, dass der Jugendliche mit Straßenschuhen eine durch den Mann soeben geputzte Treppe betrat und daraufhin eskalierte. Zeugenaussagen zufolge soll der 33-Jährige vor Wut mit Hantelscheiben auf seinen Kontrahenten losgegangen sein, bevor eine im Haus anwesende Sozialpädagogin einschritt und sich gemeinsam mit dem Jugendlichen in einem Zimmer des Hauses verschanzte. Der mittlerweile mit einem Messer bewaffnete Mann folgte den Beiden, drang gewaltsam in dasselbe Zimmer ein und bedrohte sie mit den Worten „I kill you!“. Im Rahmen einiger deeskalierender Worte gelang es der Sozialpädagogin zusammen mit dem Jugendlichen ins Obergeschoss zu flüchten, während nahezu zeitgleich die Polizei eintraf, den 33-Jährigen festnahm und das Küchenmesser sicherstellte. Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten 17-jährigen afghanischen Flüchtling in einem Rettungswagen. Ein 16-jähriger Zeuge des Geschehens erlitt einen Schock mit anschließender Ohnmacht und wurde ebenfalls ambulant behandelt. Der Festgenommene klagte in den Räumlichkeiten des Polizeireviers Pinneberg später über Schmerzen, infolgedessen die Polizisten einen Arzt hinzuzogen. Schlussendlich transportierten Rettungskräfte den Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de