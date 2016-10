POL-SE: Halstenbek, Hartkirchener Chaussee / Einbruchspräventionsveranstaltung der Polizei am 26.10.2016

Bad Segeberg (ots) – Am Mittwoch, den 26.10.2016, findet in Halstenbek um 18.00 Uhr eine kostenlose Einbruchspräventionsveranstaltung der Polizeidirektion Bad Segeberg in Kooperation mit der Gemeinde Halstenbek statt. Veranstaltungsort ist die Aula der Grund- und Gemeinschaftsschule Halstenbek an der Bek in der Hartkirchener Chaussee 8a. Polizeioberkommissar Jörg Mangelmann vom Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg wird einen Vortrag halten, in dem er wertvolle Tipps zum Schutz vor Einbrechern gibt. Im Anschluss steht er für Fragen zur Verfügung. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de