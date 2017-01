POL-SE: Halstenbek – Mitarbeiterin eines Möbelgeschäftes beraubt – Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) – In Halstenbek ist es am Nachmittag des 09.01. zu einem Raubüberfall zum Nachteil einer Mitarbeiterin eines Möbelgeschäftes in der Wohnmeile gekommen. Gegen 17:40 Uhr verließ die Mitarbeiterin mitsamt den Tageseinnahmen und der Geschäftspost das Geschäft durch den Hintereingang. Dort umfasste sie plötzlich von hinten ein bisher unbekannter Täter im Schulter- und Brustbereich und riss sie zu Boden. Der Mann schlug der auf dem Boden liegenden Frau dann mit der Faust ins Gesicht und forderte die Herausgabe ihrer Umhängetasche, in der sich die Tageseinnahmen befanden. Obwohl der Täter gleichzeitig an der Tasche zerrte, gelang es ihm nicht, sie der Mitarbeiterin zu entreißen. Stattdessen flüchtete er mit der Geschäftspost in Richtung Immelsweg. Eine weitere Mitarbeiterin des Möbelgeschäfts wartete in unmittelbarer Nähe in ihrem PKW auf ihre Kollegin. Als diese jedoch nicht kam, stieg sie wieder aus, um nach ihrer Kollegin zu sehen. Dabei musste sie ihre am Boden liegende Mitarbeiterin entdecken und konnte zeitgleich lediglich noch den flüchtenden Täter beobachten. Erste Beamte des Polizeireviers Rellingen waren zufällig im Rahmen der Streife bereits kurz nach der Tat am Ort des Geschehens. Jedoch führte auch eine intensive Nahbereichsfahndung mit Unterstützungskräften der Polizeien Pinneberg, Schenefeld und Hamburg nicht zur Ergreifung des Täters. Stützend auf Zeugenaussagen sucht die Polizei daher nach einem männlichen, akzentfrei deutschsprachigen Täter, der etwa Mitte 20 Jahre alt ist. Zeugen beschreiben eine schlanke bis hagere Gestalt bei schätzungsweise 180cm Körpergröße, dunkle Augen und einen dunklen Hauttyp. Zur Tatausführung hatte sich die Person mit einem schwarzen Schal maskiert und trug einen dunklen Kapuzenpulli oder eine sogenannte Zip-Jacke. Die Kriminalpolizei Pinneberg erbittet daher die Mithilfe von Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können oder verdächtige Wahrnehmungen vor, während oder nach der Tat gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2021 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de