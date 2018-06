Bad Segeberg (ots) – Am letzten Samstagabend ist es auf der Königstraße in Halstenbek zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Um 20.40 Uhr fuhr ein 61-jähriger aus Halstenbek mit seinem Motorroller die Königstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Feldstraße. Zwischen Poststraße und Königstieg lief von einem Grundstück ein größerer Hund über die Fahrbahn, der mit dem Motorroller zusammenstieß. Der Fahrer stürzte und verletzte sich schwer. Die Rettungskräfte transportierten ihn in ein Hamburger Krankenhaus. Ein Tierarzt behandelte den verletzten Hund. Die Polizei in Schenefeld ermittelt nun die Einzelheiten zu dem Unfall. Der Hund konnte zur Unfallzeit von den Beamten noch nicht in Augenschein genommen werden. Ferner wird zu klären sein, ob der bereits von den Polizisten angetroffene Hundehalter, eine 54-jährige aus Halstenbek, verantwortlich ist, dass das Tier über die Straße lief. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Holger Matzen Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de