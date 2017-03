POL-SE: Halstenbek, Osterbrookweg / Polizei erbittet Hinweise nach Einbrüchen in Gartenlauben

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit vom Montag, den 27.02.17, 14.00 Uhr, bis Donnerstag, den 02.03.17, 17.30 Uhr, kam es in Halstenbek zu Einbrüchen in Gartenlauben. Betroffen waren vier Gartenlauben im Osterbrookweg. Entwendet wurden unter anderem ein Heizlüfter, ein LCD-TV und LED-Kerzen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Eventuelle Hinweise dazu bitte an die Polizei Rellingen unter 04101-4980. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de