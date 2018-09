Bad Segeberg (ots) – Heute Nachmittag ist es zu einem tödlichen Unfall auf dem Abhollager eines Möbelhauses in der Adlerstraße gekommen. Um 13:55 Uhr rangierte ein Zulieferer mit seinem Lastwagen und Anhänger auf dem Betriebsgelände des Abhollagers. Der 35-jährige Fahrer des Lastwagens erfasste dabei beim Rückwärtsfahren einen 63-jährigen Mitarbeiter des Möbelhauses. Der 63-Jährige wurde durch den LKW erfasst, aber nicht überfahren. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der 63-Jährige noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Notfallseelsorger unterstützten die Betroffenen vor Ort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde ein Sachverständiger zur genauen Klärung des Unfallgeschehens hinzugezogen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de