Bad Segeberg (ots) – Die Polizei hat am vergangenen Wochenende einen Mann festgenommen, der in einem Drogeriemarkt verdächtige Fotos ausgedruckt hat. Im Rahmen einer sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung haben die Ermittler pornografisches Material sichergestellt. Ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in Halstenbek verständigte am späten Samstagnachmittag via Notruf die Polizei und berichtete von einer männlichen Person, die sich aktuell an einem Fotodrucker der Filiale aufhalten und Bilder von leicht bekleideten Kindern ausdrucken würde. Die von der Leitstelle der Polizei umgehend entsandten Polizeibeamten trafen den Mann in dem Geschäft an und nahmen ihn fest. Zum Zeitpunkt der Festnahme befand sich der 71-Jährige noch im Bereich des Fotoservice und klickte dort auf einem Monitor unterschiedliche Bilder an. Darüber hinaus führte er mehrere Fototüten mitsamt diversen ausgedruckten Lichtbildern, mehreren Diastreifen sowie Datendiscs mit sich. Bei einer sich anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Hamburg-Eidelstedt stellten Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg weiteres pornografisches Bildmaterial sowie zwei PC’s sicher. Inwieweit es sich bei dem Material um Jugend- oder Kinderpornografie handelt wird nun von der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe geprüft. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de