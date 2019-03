Bad Segeberg (ots) – Am Vormittag des heutigen Tages hat sich ein unbekannter Mann in Halstenbek gegenüber einem Ehepaar als ehemaliger Arbeitskollege ausgegeben. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Eine 76 Jahre alte Frau war mit ihrem Ehegatten gegen 9:30 Uhr auf dem Siebentunnelweg unterwegs. Dort sprach sie eine männliche Person an, die sich als ehemaliger Arbeitskollege des Ehemannes vorstellte. Obwohl man ihn nicht wiedererkannte, nahm das Paar den angeblichen Italiener mit nach Hause. Dort angekommen wollte er Lederjacken verschenken, bat aber zeitgleich auch um 400 Euro Bargeld für einen Flug nach Italien. Als die Rentner ablehnten, verließ der Unbekannte mit den Jacken das Haus. In diesem Hinblick weist die Polizei noch einmal auf die Vielseitigkeit der Betrugsmaschen hin. Betrüger gehen meist sehr raffiniert vor, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Seien Sie bitte vorsichtig! Häufig haben es Betrüger auch an der Haustür auf Senioren abgesehen, da sie sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher fühlen. Unter dem Link im Internet https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ sind weitere Informationen zu diesem Thema vorzufinden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de