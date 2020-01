2019: Zwei Suizide in Schleswig-Holsteins Gefängnissen Schleswig-Holstein hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um Selbsttötungen in Gefängnissen zu verhindern. "Suizidprävention ist Aufgabe aller in einer Justizvollzugsanstalt tätigen Bediensteten, eine entsprechende Sensibilisierungen erfolgt schon in der Ausbildung", sagte ein Sprecher des Justizminist

Heuballen bei Mildstedt abgebrannt: vermutlich Brandstiftung Auf einem Feld bei Mildstedt (Kreis Nordfriesland) haben in der Nacht zu Samstag 180 Heuballen gebrannt. Vermutlich handele es sich um Brandstiftung, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Ermittlungen dauerten zunächst an. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die angrenzende Landstraße war auch

Was tut Schleswig-Holstein gegen Gefängnis-Suizide? Schleswig-Holstein hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um Selbsttötungen in Gefängnissen zu verhindern. "Suizidprävention ist Aufgabe aller in einer Justizvollzugsanstalt tätigen Bediensteten, eine entsprechende Sensibilisierung erfolgt schon in der Ausbildung", sagte ein Sprecher des Justizminister

Grüne im Norden einzige Partei mit kräftigem Mitgliederplus Die Grünen können sich in Schleswig-Holstein als einzige Partei über einen starken Mitgliederzuwachs im vergangenen Jahr freuen. Zum 31. Dezember 2019 zählte die Landespartei 4299 Mitglieder und damit 962 mehr als ein Jahr zuvor, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. 1065 Menschen tra

Feuer in Einfamilienhaus: Mann stirbt in Eberswalde Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus ist in Eberswalde (Barnim) ein Mann ums Leben gekommen. "Zwei weitere Menschen erlitten Rauchvergiftungen", sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Samstagmorgen. Der Brand war am späten Freitagabend in dem Gebäude ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flamm

Landfrauen wollen gleiche Verhältnisse in Stadt und Land Brandenburger Landfrauen fühlen sich von der Politik nicht immer ausreichend mit ihren Problemen wahrgenommen. "Auf dem Lande fehlende Ärzte, nicht ausreichende Gesundheitsversorgung, aber auch schlechte Breitbandversorgung oder geschlossene Verkaufsstellen sind Themen, die uns beschäftigen", sagte

Demos für und gegen die Ansiedlung von Tesla in Grünheide Gegner und Befürworter der Ansiedlung des US-Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) wollen heute in der Gemeinde wieder demonstrieren. Nach Angaben der Polizeidirektion Ost ist eine Demonstration gegen die geplante Fabrik mit bis zu 100 Teilnehmern angemeldet. Zu einer Pro-Tesla Demo

Waldbesitzer erhalten mehr Geld für naturnahe Waldwirtschaft Nach den vergangenen Dürresommern hat das Umweltministerium in Brandenburg deutliche höhere Fördermittel für die Pflege geschädigter Wälder in Aussicht gestellt. Um die geschädigten Waldflächen wieder aufzuforsten und bestehende Wälder besser ans Klima anzupassen, soll es für Waldbesitzer zur Umstel

Leag: Baldiger Weiterbetrieb von Tagebau Jänschwalde Der vorerst stillgelegte Tagebau Jänschwalde könnte bald wieder den Betrieb aufnehmen. Das Energieunternehmen Leag rechnet mit einer "zeitnahen Wiederaufnahme" in etwa zwei Wochen, wie es am Freitag mitteilte. Bis dahin müsse noch der Hauptbetriebsplan 2020-2023 mit der dazu gehörigen FFH-Verträglic