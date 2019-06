Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend ist es in der Hartkirchener Chaussee (Landesstraße 104) in Höhe eines Schulgeländes zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Der Motorradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Gegen 18:30 Uhr fuhr eine 48-jährige Hamburgerin mit ihrem Ford aus Richtung Autobahn 23 kommend. Zeitgleich kam ihr ein 37-jähriger Norderstedter auf seiner Yamaha entgegen. Als die Ford-Fahrerin kurz vor der Einmündung in die Bahnhofstraße nach links auf ein Schulgelände fuhr, kollidierte sie frontal mit dem Motorrad. Rettungskräfte nahmen die Erstversorgung der beiden Verletzten vor und brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Polizeibeamte sperrten die Unfallstelle weiträumig ab und stellten die Personalien der Beteiligten fest. Der Ford und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de