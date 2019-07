Bad Segeberg (ots) – In der Nacht zum gestrigen Mittwoch, den 24. Juli 2019, ist es in der Bahnhofstraße zum Diebstahl eines weißen Hyundai ix35 Tucson gekommen. Die Täter entkamen unerkannt mit dem Wagen. Am Mittwochmorgen gegen 8:20 Uhr bemerkte die 45-jährige Eigentümerin des Hyundais das Fehlen ihres Gefährts. Am Dienstagnachmittag hatte der Wagen mit Zulassung aus dem Kreis Pinneberg gegen 15:30 Uhr noch auf seinem Stellplatz gestanden. Den Wert des Autos bezifferte die Geschädigte im Bereich eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Die Beamten der Kriminalpolizei Pinneberg haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Hyundais geben können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de