Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Wochenende sind in drei Straßen insgesamt vier Pkw aufgebrochen und daraus die festen Navigationssysteme und ein Lenkrad gestohlen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch ihre Beobachtungen zur Feststellung des Täters und zur Tataufklärung beitragen können. In der Bartelstraße wurde das Lenkrad eines Pkw BMW der 1’er Reihe und das Navigationsgerät eines Pkw Mercedes-Benz GLE gestohlen. Zwei weitere Navigationsgeräte zählte der Täter im Langkoppelweg aus einem Pkw BMW der 5’er Reihe und in der Hartkirchener Chaussee aus einem Pkw Mercedes-Benz GLE zu seinem Diebesgut. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 04101-2020. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de