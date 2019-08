Bad Segeberg (ots) – Am 24.08.19, gegen 09:45 Uhr, stellte der Besitzer eines Kleingartens im Osterbrooksweg zwei schlafende Jugendliche in seiner aufgebrochenen Kleingartenparzelle fest und rief die Polizei. Die Beamten weckten die beiden 15-jährigen aus dem Kreis Pinneberg. Es stellte sich heraus, dass neben dieser noch zwei weitere Parzellen aufgebrochen worden waren. Bei der Überprüfung der beiden Jugendlichen fanden die Polizisten ein Fernglas, das aus einer der anderen Gartenlauben fehlte. Zudem hatte einer der Jungs ein Smartphone bei sich, das zuvor aus einer Turnhalle gestohlen worden war. Beide Minderjährige wurden an ihre Eltern übergeben. Da es bereits zuvor in der Nähe vermehrt zu Laubenaufbrüchen gekommen ist, prüft die Kriminalpolizei Pinneberg nun mögliche Tatzusammenhänge. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de