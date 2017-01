POL-SE: Hamburg, Sternschanze / Polizei bittet um Mithilfe bei einer Vermisstenfahndung

Bad Segeberg (ots) – Seit Mittwoch, 28.12.16, 13.45 Uhr, wird die 74-jährige Ingrid Späth aus Pinneberg vermisst. Die Rentnerin war mit ihrem Mann im S-Bahnhof Sternschanze in Hamburg unterwegs, als sich beide aus den Augen verloren haben. Nach ersten Erkenntnissen verließ Frau Späth zu Fuß den S-Bahnhof wieder in Richtung Sternschanze. Die ältere Dame ist an Demenz erkrankt und folglich orientierungslos. Frau Späth wird wie folgt beschrieben: sie ist 1,50 Meter groß, wiegt 58 Kilogramm, hat kurze graue Haar, trägt einen schwarzen Anorak, eine dunkelblaue Jeans, einen hellgrauen Pullover und eine dunkelgrüne Wollmütze. Wer Frau Späth gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, möge dies umgehend unter 110 der Polizei mitteilen. Es wird darum gebeten, dass die Vermisstenfahndung im Rundfunk ausgestrahlt wird. Vielen Dank für die Mithilfe. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de