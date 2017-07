POL-SE: Hartenholm, Scheideweg / Feuer in unbewohntem Gebäude

Bad Segeberg (ots) – Am Montag, den 03.07.17, brannte in Hartenholm ein unbewohntes Gebäude mit landwirtschaftlichen Geräten. Das Feuer wurde gegen 14.00 Uhr gemeldet. Die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr dauerten knapp zwei Stunden an. Das auf dem Grundstück gelegene Wohngebäude blieb unversehrt. Bewohner wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Eventuelle Hinweise zur Ursache werden unter 04551-8840 erbeten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de