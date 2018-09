Hartenholm (ots) – Der Freitag und die Nacht zu Samstag verliefen aus polizeilicher Sicht ruhig. Vereinzelt wurden erneut Diebstähle zur Anzeige gebracht. In einem Fall schnitten bisher unbekannte Täter die Plane eines auf dem Campingplatz abgestellten Anhängers auf und stahlen die darauf befindlichen Wertsachen, wie u.a. Bargeld. Ein Besucher wurde ferner erst um seinen Fahrzeugschlüssel und anschließend um die Wertsachen in seinem Fahrzeug erleichtert. Die Polizei empfiehlt den Besuchern erneut, Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt zu lassen und diese eng am Körper zu tragen. Der Veranstalter bietet für Wertgegenstände auch Schließfächer an. Weiterhin stellt die Polizei vermehrt Fahrten unter Alkoholeinfluss auch auf den Campingflächen fest. Hier wurden durch die Einsatzkräfte Atemalkoholkonzentrationen mit einem Spitzenwert von 1,80 Promille festgestellt. Ein 24-jähriger Pocketbike-Fahrer aus Niedersachsen versuchte gegen 02:00 Uhr einer Polizeistreife zu entkommen, nachdem er ohne Helm und mit überhöhter Geschwindigkeit vom Festivalgelände auf die B206 gefahren war. Nach einem verletzungsfreien Sturz konnte er jedoch nach kurzer Flucht zu Fuß festgehalten werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Niedersachsen ergab anschließend einen Wert von 1,01 Promille, woraufhin die Beamten eine Anzeige fertigten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass ein Führen von Fahrzeugen unter Alkoholeinfluss nicht nur verboten sondern auch aus Aspekten der Gefährdung zu unterlassen ist. Seyma Stephan Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg – Pressestelle Werner-Rennen – Telefon: 04195-8769955 Handy: 0160-97723713 E-Mail: BadSegeberg.BAOWerner.eaoea@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de