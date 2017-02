POL-SE: Haselau, Kleiner Landweg Auto fährt gegen Haus

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es im Bereich der Straße Kleiner Landweg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Wohnhaus beschädigt worden ist. Gegen 00.25 Uhr befuhr eine unbekannte Person mit einem VW Golf die Landstraße 261 in Richtung Heist. In einer leichten Rechtskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Hecke eines Grundstücks, touchierte die Hausecke und stoppte schließlich an der Grenze zum Nachbargrundstück. Die Anwohner des beschädigten Hauses wurden durch das laute Krachen geweckt. Als sie das verunglückte Fahrzeug erreichten, hatte sich der Fahrer oder die Fahrerin bereits vom Unfallort entfernt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fahndeten erfolglos im Nahbereich nach der Person. Auch eine Überprüfung der Halteradresse führte nicht zum Antreffen. An dem sichergestellten Unfallwagen entstand Totalschaden. Der Sachschaden am Haus wird von polizeilicher Seite auf 25.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat die Polizeistation Uetersen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei unter 04122/70530 mitzuteilen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de