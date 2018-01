Bad Segeberg (ots) – Bereits in der Nacht von Freitag (12.01.18) auf Samstag (13.01.18) ist es in Haseldorf zum Diebstahl eines Quads gekommen. Bislang unbekannte Täter entwendeten das Quad von der Einfahrt eines Grundstücks in der Straße Bi de Feldmöhl. Der Diebstahl selbst blieb von dem Bewohner / Eigentümer unbemerkt. Allerdings müssten die Täter für den Abtransport ein entsprechend großes Fahrzeug oder Anhänger verwendet haben. Das Quad stammt von dem Hersteller „Taiw. Golden Bee“, Modell „FBF“ und hat einen Wert von ca. 7.000,- EUR. An dem Quad waren die Kennzeichen PI-GS 770 angebracht. Das Quad war schwarz und hinten mit einem Kofferaufbau versehen. In dem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat zu dem Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder wem wurde möglicherweise so ein Quad zum Verkauf angeboten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Pinneberg unter Tel. 04101 / 202-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

