Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen kam es in Hasenmoor gegen 02:00 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der Straße „Am Wald.“ Hierbei wurde eine 28-jährige Bewohnerin leicht durch die Rauchgase verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer war offensichtlich im Bereich des Kochfeldes ausgebrochen. Die Bewohner hatten zu dem Zeitpunkt bereits geschlafen und waren durch den Geruch aufgewacht. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Dennoch liegt der Sachschaden bei rund 20.000 Euro. Das Erdgeschoss ist zurzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Erste Hinweise deuten auf eine fahrlässige Brandstiftung als Brandursache hin. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de