Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es auf der Pinneberger Straße zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleinwagen und einem Laster gekommen, bei dem sich der Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen hat. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr um 08:04 Uhr ein 23-jähriger Norderstedter mit seinem VW die Kreisstraße 6 aus Richtung Tangstedt kommend in Fahrtrichtung Kieler Straße. Im Bereich zwischen der Alten Landstraße und dem Hammerkampsweg geriet der VW aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Laster konnte trotz Notbremsung den folgenden Zusammenstoß nicht verhindern. Der 40-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, der Autofahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten beide in nahe gelegene Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ungefähr 23.000 Euro. Für die Aufräumarbeiten blieb die Fahrbahn über zwei Stunden gesperrt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de