Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Sonntag ist es in der Hemdinger Chaussee (Landesstraße 111) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Elektrofahrrad und einem Auto gekommen, infolgedessen die Radfahrerin verstorben ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr um 13:35 Uhr eine 30-jährige Frau aus einer Gemeinde im Kreis Pinneberg mit ihrem Ford die Hemdinger Chaussee in Richtung Barmstedt, als aus bislang unbekannter Ursache eine 85-Jährige mit einem Pedelec aus einem Feldweg (Verlängerung Bredenmoor) auf die Fahrbahn fuhr, woraufhin sie von dem Pkw frontal erfasst wurde. Trotz Reanimation verstarb die Radfahrerin aus dem Kreis Pinneberg noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Zur Klärung der Unfallursache zogen die Beamten einen Sachverständigen hinzu. Die Unfallstelle blieb bis 16:14 Uhr gesperrt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de