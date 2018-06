Bad Segeberg (ots) – Am letzten Dienstagabend (19.06.18) ist es in der Dorfstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam um 23.08 Uhr ein Autofahrer aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug schleuderte durch die Wucht in das angrenzende Waldstück und blieb dort auf dem Dach liegen. Der 24-jährige Fahrer aus einer Gemeinde im Kreis Segeberg zog sich schwere Verletzungen zu.. Ein Krankenwagen transportierte ihn in ein Hamburger Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich auf die Klärung der Unfallursache. Das unfallbeteiligte Fahrzeug war stark beschädigt. Ein Abschleppdienst musste es bergen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Holger Matzen Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de