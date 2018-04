Bad Segeberg (ots) – Am Dienstagabend ist es auf der Wedeler Chaussee (B 431) zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen gekommen. Um 20:26 Uhr befuhr ein 33-jähriger aus Wedel mit seinem Audi den Butterhörnweg in Richtung B 431. An der Einmündung Butterhörnweg / B 431 bog der Autofahrer nach rechts auf die B 431 in Richtung Holm ab. Dabei geriet der 33-jährige auf der B 431 auf die Gegenfahrbahn. Zu dem Zeitpunkt kam ihm ein 47-jähriger Autofahrer aus Uetersen mit seinem Mitsubishi entgegen, der die B 431 in Richtung Heist befuhr. Als sie die Situation erkannten versuchten beide Fahrer noch dem anderen auszuweichen. Das gelang allerdings nicht und es kam auf der B 431 zu einem Frontalzusammenstoß. Der 33-jährige verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-jährige und seine 44-jährige Beifahrerin aus Uetersen verletzten sich ebenfalls leicht und wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B 431 bis ca. 22:00 Uhr voll gesperrt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de