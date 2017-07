POL-SE: Heist, Haseldorf, Appen, Schenefeld / Polizei erbittet Hinweise nach fünf Einbrüchen

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Mittwoch, den 05.07.17, 23.00 Uhr, bis Donnerstag, 18.00 Uhr, kam es im Raum Pinneberg zu mindestens fünf Einbrüchen. Betroffen waren zwei Einfamilienhäuser in Heist (Grabenputt) und eine Wohnung in einem Hochhaus in Schenefeld (Parkgrund). Zu Einbruchsversuchen kam es in ein Einfamilienhaus in Haseldorf (Brüttenland) und in ein Einfamilienhaus in Appen (Schmetterlingsweg). Insgesamt wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de