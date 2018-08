Bad Segeberg (ots) – Heute Vormittag ist es auf der Bundesstraße 431 in Höhe des Dowiesenweges zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich der Unfallwagen überschlagen hat. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr gegen 09:00 Uhr ein 42-Jähriger mit seinem Suzuki die Bundesstraße aus Richtung Heist kommend in Richtung Holm. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Wagen zunächst nach rechts auf die Bankette und kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab und nach Überschlag im Graben auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer konnte leichtverletzt durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Rettungskräfte brachten den Wedeler vorsorglich in ein Krankenhaus. Für die Bergung und die Unfallaufnahme blieb die Bundesstraße für eine gute Stunde voll gesperrt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de