POL-SE: Hemdingen – 45-Jährige nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es auf der Landesstraße 195 zu einem Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen eine 45-jährige Verkehrsteilnehmerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Die Frau aus dem Kreis Segeberg befuhr gegen 7.30 Uhr den Bilsener Weg in Richtung Hemdingen und kam mit ihrem Kleinwagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Versuch, den VW Polo von der weichen Bankette zurück auf die Fahrbahn zu lenken, verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Schlussendlich kam der PKW im rechtsseitigen Straßengraben zum Stillstand. Die 45-Jährige zog sich im Rahmen des Unfalls leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte verbrachten die Frau in ein Hamburger Krankenhaus. An dem VW entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 5.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen entfernte das Fahrzeug von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Quickborn unter 04106-63000 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de