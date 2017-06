POL-SE: Hemdingen – Autofahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Morgen hat sich auf der Landesstraße 111 ein Kleinwagen überschlagen, infolgedessen eine 27-jährige Verkehrsteilnehmerin schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Die Frau aus dem Kreis Pinneberg befuhr gegen 9 Uhr mit einem Ford Fiesta die Quickborner Chaussee in Hemdingen, kam in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Kleinwagen. Schlussendlich landete der Fiesta auf dem Dach liegend in einem Graben, wobei die 27-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Rettungskräfte befreiten die schwer verletzte Autofahrerin mittels technischer Geräte aus ihrem Auto und transportierten sie in ein Hamburger Krankenhaus. Näheres zu den Rettungsmaßnahmen ist der Medieninformation des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg vom 25. Juni 2017 unter http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/3668520 unmittelbar zu entnehmen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Frau zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert. Die Polizeibeamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe bei der 27-Jährigen und beschlagnahmten ihren Führerschein. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de